La Danimarca ha mandato altri soldati in Groenlandia, mentre aumentano le minacce di Trump

La Danimarca ha mandato altri soldati a rafforzare la sua presenza militare in Groenlandia, territorio che fa parte del Regno di Danimarca seppur con ampie autonomie. I soldati, di cui non è stato indicato il numero preciso, si aggiungono ai duecento che nei giorni scorsi erano già arrivati sull’isola. Ufficialmente sono stati mandati per partecipare a un’esercitazione militare, ma il loro schieramento è di fatto un ulteriore messaggio in risposta alle minacce del presidente statunitense Donald Trump, che continua a dire di voler annettere la Groenlandia agli Stati Uniti. L’ultima novità su questo punto riguarda un messaggio che Trump ha inviato al primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre in cui ha collegato la sua intenzione di prendere il controllo della Groenlandia al fatto che lo scorso anno non gli è stato assegnato il Premio Nobel per la Pace, nonostante le sue esplicite richieste in merito.

