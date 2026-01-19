Nel 2025 in Cina il tasso di natalità è stato il più basso mai registrato

L’Ufficio nazionale di statistica cinese ha diffuso i dati relativi alla popolazione del paese nel 2025: il tasso di natalità, cioè il numero di bambini nati rispetto alla popolazione, è stato il più basso mai registrato, con 5,63 bambini nati ogni 1.000 abitanti (in Italia nel 2024 è stato di 6,3 per 1.000 abitanti). Le nascite sono state 7,92 milioni, mentre le morti sono state 11,31 milioni: escludendo immigrazione ed emigrazione, la popolazione è calata di 3,39 milioni. Il numero di abitanti è di 1,4 miliardi (il secondo più alto al mondo dopo l’India).

Il calo della popolazione in Cina è molto preoccupante per il governo del paese, che teme che nei prossimi decenni non ci saranno abbastanza lavoratori per sostenere l’economia e il sistema pensionistico. Da anni il Partito Comunista Cinese promuove iniziative anche molto invadenti per convincere le persone a fare più figli, ma senza successo.

Per oltre trent’anni, dal 1980 al 2015, per timore della sovrappopolazione il regime cinese cercò di ridurre il tasso di natalità, imponendo la politica del figlio unico, che costringeva le famiglie ad avere al massimo un figlio. Questa politica, unita ai cambiamenti sociali portati dall’aumento del tenore di vita e del livello di istruzione, ha fatto crollare il numero delle nascite a livelli che sono diventati via via più preoccupanti. Nel 2015 la politica iniziò a essere progressivamente allentata, ma ormai era troppo tardi e dall’anno successivo la popolazione cinese cominciò ufficialmente a calare. Il precedente record negativo del tasso di natalità era stato nel 2023, mentre nel 2024 il numero di nascite aumentò lievemente.

