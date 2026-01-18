Dopo i nuovi dazi di Trump, il Parlamento europeo ha sospeso l’approvazione dell’accordo commerciale tra Unione Europea e Stati Uniti

La maggioranza che gestisce i lavori al Parlamento europeo ha messo in pausa la ratifica dell’accordo commerciale tra Unione Europea e Stati Uniti, in segno di protesta per la decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di imporre dei dazi ai paesi che hanno mandato alcuni soldati in Groenlandia. L’annuncio è stato fatto da Manfred Weber, presidente del Partito Popolare Europeo (PPE), il principale partito europeo di centrodestra nonché quello con più seggi in parlamento.

Nei giorni scorsi si erano già detti favorevoli a sospendere il processo di ratifica alcuni gruppi del Parlamento europeo, tra cui i Socialisti e Democratici (di centrosinistra), i liberali di Renew Europe e i Verdi: non si era ancora espresso il PPE. Sabato, dopo l’annuncio di Trump, Weber ha detto che il PPE è a favore dell’accordo, ma che viste le minacce di Trump riguardo la Groenlandia non è possibile ratificarlo in questo momento. Un voto sulla sospensione della ratifica si terrà mercoledì.

L’accordo commerciale, firmato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e da Trump lo scorso luglio, prevede una tassa del 15 per cento sui beni esportati dall’Unione Europea negli Stati Uniti mentre non applica alcun dazio per i beni statunitensi importati nei paesi europei. Sabato Trump ha annunciato dei dazi al 10 per cento nei confronti degli 8 paesi europei che nei giorni scorsi avevano mandato soldati in Groenlandia per un’esercitazione di deterrenza contro le mire statunitensi sull’isola. Dal 1° giugno 2026 i dazi passeranno dal 10 al 25 per cento.

