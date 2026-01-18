António Costa convocherà un Consiglio Europeo straordinario sulla Groenlandia
Il presidente del Consiglio Europeo António Costa ha annunciato che in seguito a «consultazioni con gli Stati membri sulle ultime tensioni riguardanti la Groenlandia» convocherà un Consiglio Europeo straordinario nei prossimi giorni.
Sabato Costa aveva ribadito la solidarietà alla Groenlandia e alla Danimarca e promesso una reazione «coordinata» all’annuncio di Donald Trump di imporre nuovi dazi contro i paesi che nei giorni scorsi avevano mandato soldati in Groenlandia.
I paesi coinvolti sono Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia: l’invio di soldati è stato per lo più simbolico (si tratta di poche decine di militari e quelli tedeschi se ne sono andati due giorni dopo il loro arrivo), ed è avvenuto in risposta alle note mire espansionistiche di Trump sulla Groenlandia.
