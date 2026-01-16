Alla fine il nuovo presidente della Puglia Antonio Decaro ha trovato un lavoro in regione per il presidente uscente Michele Emiliano

Il nuovo presidente della Puglia Antonio Decaro ha nominato il suo predecessore Michele Emiliano consulente giuridico della presidenza regionale, una figura che in estrema sintesi si occupa di dare consulenza su temi giuridici di competenza regionale. Decaro ha insomma trovato un lavoro in regione per Emiliano, che aveva accettato di farsi da parte alle ultime elezioni regionali come chiesto proprio da Decaro.

Decaro, di centrosinistra, aveva tentennato a lungo prima di annunciare la sua candidatura: temeva di doversi confrontare continuamente con Emiliano e con Nichi Vendola, gli ultimi due presidenti pugliesi entrambi di centrosinistra e quindi due personalità piuttosto ingombranti, dopo che entrambi avevano deciso di candidarsi al Consiglio regionale alle elezioni dello scorso novembre. Emiliano aveva poi cambiato idea, dopo un intervento della segretaria del PD Elly Schlein, mentre Vendola si era candidato lo stesso, perdendo.

Nelle scorse settimane si era parlato dell’ipotesi per cui Decaro avrebbe alla fine dato a Emiliano un assessorato dedicato specificamente alle crisi industriali della Puglia, a partire dalla complessa gestione dell’ex ILVA di Taranto. Poi invece è arrivata la nomina a consigliere giuridico. Decaro ha ringraziato Emiliano per avere accolto di nuovo la sua richiesta a «fare un passo di lato», e ha detto di avergli chiesto di ricoprire questo ruolo viste le sue competenze da giurista (oltre a essere un politico, Emiliano è anche un magistrato).