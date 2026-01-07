Antonio Decaro è stato infine proclamato presidente della regione Puglia

La Corte d’appello di Bari ha proclamato Antonio Decaro presidente della regione Puglia, a distanza di quasi un mese e mezzo dalle elezioni regionali del 23 e 24 novembre che aveva vinto. Il ritardo dipende dalla lunghezza delle procedure di scrutinio, che sono andate avanti per molto tempo soprattutto a causa di alcuni errori e inesattezze nei verbali compilati ai seggi, e più in generale e più in generale dalla complessità della legge elettorale della regione. Nel discorso dopo la cerimonia di proclamazione, Decaro ha detto di aver utilizzato questo tempo per studiare, riflettere e prepararsi.

La corte di Appello di Bari deve ora proclamare anche i 50 consiglieri regionali, tra i quali verranno scelti i membri della giunta. La legge pugliese, a differenza della maggior parte delle altre leggi regionali, prevede infatti che gli assessori debbano essere anche consiglieri. Per la loro proclamazione potrebbe volerci ancora qualche giorno, ma difficilmente la ripartizione dei seggi tra i partiti sarà diversa da quella dei risultati provvisori diffusi dal ministero dell’Interno poco dopo le elezioni.

