La polizia ha sequestrato una discoteca nel seminterrato di un locale a Milano per il mancato rispetto delle norme di sicurezza

Martedì la polizia locale ha chiuso il COA, un cocktail bar con discoteca in centro a Milano, perché la sala da ballo che si trovava nel seminterrato non rispettava le norme di sicurezza. Il COA si trova in via Lecco, nella zona di Porta Venezia, un’area molto frequentata di sera: è stato posto sotto sequestro, e il proprietario è stato denunciato per il reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. Secondo il Corriere della Sera, negli anni scorsi il Comune aveva già ordinato al proprietario di chiudere la sala da ballo, senza successo.

Dopo il disastro di Capodanno in cui 40 persone sono morte in un locale di Crans-Montana, in Svizzera, il sindaco di Milano Beppe Sala e il prefetto Claudio Sgaraglia avevano detto che la polizia locale avrebbe iniziato a effettuare verifiche più frequenti nei locali milanesi, per verificare il rispetto delle norme di sicurezza. Secondo le autorità svizzere, nel locale in cui è avvenuto l’incendio a Crans-Montana, Le Constellation, non venivano effettuati controlli di sicurezza dal 2019: i due proprietari sono indagati con l’accusa di omicidio colposo.

