Il Venezuela ha liberato prigionieri statunitensi per la prima volta dopo la cattura di Maduro

In Venezuela ci sono state le prime liberazioni di cittadini statunitensi incarcerati lì, dopo la cattura del presidente Nicolás Maduro lo scorso 3 gennaio. Nei giorni successivi alla cattura il regime venezuelano aveva annunciato che avrebbe scarcerato molti dei prigionieri politici detenuti nel paese, che si stima siano oltre 800. Le scarcerazioni in realtà erano procedute molto più a rilento di quanto prospettato dal governo e martedì erano arrivate soltanto a 56, secondo l’ong per i diritti dei detenuti Foro Penal.

Il dipartimento di Stato americano, che ha comunicato la liberazione dei suoi cittadini, non ha specificato quanti siano. Secondo le ricostruzioni dei media, ancora non confermate ufficialmente, sarebbero almeno tre. A luglio Stati Uniti e Venezuela si erano accordati per la liberazione di dieci cittadini statunitensi detenuti in Venezuela in cambio di 250 cittadini venezuelani detenuti in El Salvador dopo essere stati espulsi dagli Stati Uniti.