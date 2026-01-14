Germania, Francia, Svezia e Norvegia aumenteranno la propria presenza militare in Groenlandia

Nel giorno dell’atteso incontro tra le autorità groenlandesi, danesi e statunitensi a Washington sul futuro della Groenlandia, le forze armate danesi hanno fatto sapere che aumenteranno la propria presenza nel territorio, che pur avendo importanti autonomie fa parte del Regno di Danimarca. In un comunicato, l’esercito danese ha detto che contribuiranno anche alcuni paesi alleati, in particolare Germania, Francia, Svezia e Norvegia, che a loro volta intensificheranno la propria presenza in Groenlandia.

Donald Trump vorrebbe porre il territorio sotto il controllo degli Stati Uniti, e ha sostenuto che userà la forza se necessario. Ufficialmente ha sempre citato presunte ragioni di sicurezza nazionale, sostenendo che la Danimarca non sia preparata a difendere l’isola da paesi rivali come Cina e Russia.

Il ministero della Difesa danese ha detto che fin da subito sarà mobilitato un numero maggiore di aerei, navi e truppe sia in Groenlandia che attorno al territorio, e che continuerà a collaborare con le autorità groenlandesi, assicurando il loro coinvolgimento. Il primo ministro svedese, Ulf Kristersson, ha scritto su X che le truppe svedesi stanno arrivando in Groenlandia già oggi. Un diplomatico europeo citato da Politico ha detto che arriveranno truppe anche da Paesi Bassi e Canada.