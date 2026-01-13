María Corina Machado incontrerà Donald Trump giovedì

La Casa Bianca ha annunciato che giovedì il presidente Donald Trump incontrerà la leader dell’opposizione venezuelana e vincitrice del premio Nobel per la Pace María Corina Machado. Dopo la cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro il 3 gennaio Donald Trump aveva inaspettatamente detto che Machado non era adatta a guidare il Venezuela: da allora Machado ha provato a ristabilire il proprio status come principale oppositrice di Maduro e a raccogliere sostegno politico (fra le altre cose lunedì ha incontrato il papa). Machado sta anche cercando di rientrare nelle grazie di Trump, a cui ha offerto di cedere il suo premio Nobel.

