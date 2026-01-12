Il Papa ha incontrato di persona María Corina Machado

Lunedì mattina Papa Leone XIV ha ricevuto a Città del Vaticano María Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana e vincitrice del premio Nobel per la Pace nel 2025. Il contenuto della conversazione non è stato reso noto.

L’incontro è avvenuto nove giorni dopo la cattura del dittatore venezuelano Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti. Da allora Corina Machado sta cercando sostegno politico al di fuori del suo paese: al momento in Venezuela governa Delcy Rodriguez, che era la vice di Maduro. Nei prossimi giorni Corina Machado andrà negli Stati Uniti per incontrare il presidente Donald Trump, che però qualche giorno fa l’aveva descritta come inadatta a prendere il posto di Maduro.

