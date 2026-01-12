L’agenzia che regola le aziende di comunicazione in Regno Unito ha avviato un’indagine su X per i contenuti pornografici generati con Grok

L’Ofcom, l’agenzia regolatrice per le aziende di comunicazione del Regno Unito, ha avviato un’indagine sul social network X legata alla funzione del chatbot basato sull’intelligenza artificiale Grok che permette di generare contenuti pornografici a partire dalle foto caricate sulla piattaforma, senza il consenso delle persone coinvolte. Grok, che è sviluppato da una delle aziende di Elon Musk (che possiede anche X, l’ex Twitter), può essere interpellato direttamente su X, ed è da circa due settimane al centro di molte polemiche per via di questa funzione. Migliaia di utenti l’hanno usata per ritrarre nude, in biancheria intima o in situazioni degradanti donne o persone minorenni, e poi diffondere senza consenso le foto sulla piattaforma.

L’Ofcom ha giustificato l’apertura dell’inchiesta facendo riferimento a «segnalazioni molto preoccupanti» relative a immagini intime non consensuali e a immagini pedopornografiche. In seguito alle polemiche la funzione è stata limitata solo agli utenti che pagano un abbonamento, e due paesi, l’Indonesia e la Malaysia, hanno deciso di sospendere temporaneamente l’accesso a Grok.

