La sera del 6 gennaio sono stati estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia, il concorso a premi che dal 1957 viene abbinato a una trasmissione della Rai in cui vengono comunicati i vincitori. Sono stati annunciati nel corso della trasmissione Affari tuoi, condotta da Stefano De Martino su Rai 1. In tutto sono stati assegnati 306 premi, ma i più importanti e consistenti erano 5, con vincite tra i 500mila e i 5 milioni di euro. Sono stati poi assegnati un premio speciale da 300mila euro, comunicato all’inizio della puntata, 30 premi di “seconda categoria” da 100mila euro, 60 premi di “terza categoria” da 50mila euro, e 210 di “quarta categoria” da 20mila euro.

I primi cinque premi della Lotteria Italia (prima categoria)

Biglietto numero T 270462 venduto a Roma: 5 milioni di euro

Biglietto numero E 334755 venduto a Ciampino (Roma): 2,5 milioni di euro

Biglietto numero L 430243 venduto a Quattro Castella (Reggio Emilia): 1,5 milioni di euro

Biglietto numero D 019458 venduto a Jerzu (Nuoro): 1 milione di euro

Biglietto numero Q 331024 venduto a Albano Laziale (Roma): 500mila euro

Premio speciale

Biglietto numero M 291089 venduto ad Auronzo di Cadore (Belluno): 300mila euro

I biglietti vincenti dei premi di seconda categoria

I premi di seconda categoria sono trenta e sono di 100mila euro ciascuno. Questi sono i biglietti estratti per questi premi:

F 460252 Pergine Valsugana (Trento)

F 495065 Carcare (Savona)

R 116579 San Nicola la Strada (Caserta)

B 355821 Desenzano del Garda (Brescia)

B 408458 Napoli

M 082984 Somma Lombardo (Varese)

U 473669 Cinisello Balsamo (Milano)

S 203579 Milano

N 010700 Roma

G 227785 Barberino di Mugello (Firenze)

V 055420 Cuvio (Varese)

S 463626 Pescara

Z 455638 Montepaone (Catanzaro)

T 243441 Castrocielo (Frosinone)

R 040814 Levate (Bergamo)

G 279874 Torino

E 304956 Colloredo di Monte Albano (Udine)

I 429575 Gioia del Colle (Bari )

L 298491 Ancona

O 116424 Roma

V 213185 Sommacampagna (Verona)

L 253421 Castellaro (Imperia)

S 152617 Nogaredo (Trento)

N 423461 Modena

R 318537 Crotone

Z 389503 Milano

A 476470 Pescara

C 366742 Napoli

Q 224705 Civitella in Val di Chiana (Arezzo)

I 476752 Torino

I biglietti vincenti dei premi di terza categoria

C 431308 Napoli

S 428559 Pistoia

E 312271 Fiorenzula d’Arda (Piacenza)

Z 166541 Roma

T 435587 Civitella in Val di Chiana (Arezzo)

U 309578 Senigallia (Ancona)

Z 144713 Bari

P 361311 San Salvo (Chieti)

Q 220879 Novara

Z 353771 Auronzo di Cadore (Belluno)

G 222437 Capaccio Paestum (Salerno)

V 015643 Ascoli Satriano (Foggia)

V 057512 Gallicano nel Lazio (Roma)

Q 219217 Cremella (Lecco)

O 226436 Prevalle (Brescia)

A 171897 San Nicola la Strada (Caserta)

G 004181 Calcinate (Bergamo)

M 433499 Bologna

L 230622 Verona

C 183249 Ariccia (Roma)

V 392187 Pietra Vairano (Caserta)

G 135863 Frascati (Roma )

C 248913 Rimini

S 010555 Belforte Monferrato (Alessandria)

E 091798 San Mauro Pascolo (Folì Cesena)

P 001034 Numana (Ancona)

S 121337 Roma

Q 419219 Foggia

L 462968 Udine

O 331476 Napoli

R 408948 Napoli

C 418134 Roma

N 028152 Milano

M 472501 Rubiera (Reggio Emilia)

C 216443 Bergamo

Z 132743 Torino

F 466560 Torino

I 073408 Sant’Elpidio a Mare (Fermo)

D 033808 Reggio Calabria

T 255565 Fiorenzula d’Arda (Piacenza)

E 066928 Alessandria

V 216173 Monteforte d’Alpone (Verona)

Z 031713 Ravenna

Q 330855 Calalzo di Cadore (Belluno)

F 339474 Rapallo (Genova)

V 259119 Sant’Ambrogio di Valpolicella (Verona)

T 493114 Firenze

R 435513 Marsala (Trapani)

G 119037 Padova

I 293236 Massa Lombarda (Ravenna)

M 497604 Casarano (Lecce)

AA 291027 Online

O 475636 Gubbio (Perugia)

R 486593 Sant’Elpidio a Mare (Fermo)

E 289487 Ferrara

R 216548 Castione della Presolana (Bergamo)

P 403550 Vigevano (Pavia)

T 346930 Tivoli (Roma)

M 154316 Roma

S 221283 Campo Galliano (Modena)

I biglietti vincenti dei premi di quarta categoria

G 307544 Milano

B 469167 Sala Consilina (Salerno)

AA 220817 Online

D 048462 Fornovo di Taro (Parma)

V 421930 Sant’Agata Militello (Messina)

O 062479 Castelnuovo Scrivia (Alessandria)

O 107429 Palermo

U 332441 Milano

T 117121 Due Carrare (Padova)

D 043028 Bologna (Bologna)

C 210612 Rimini

I 357941 Palermo

S 060016 Galliate (Novara)

A 131162 Roma

D 439450 Licata (Agrigento)

U 361241 Roma

T 438695 Napoli

D 396734 Livorno

Q 262299 Padova

B 134389 Berceto (Parma)

T 259078 Milano

Z 370772 Caserta

D 337349 Sala Consilina (Salerno)

V 289642 Roma

R 484808 Rocca Priora (Roma)

P 014180 Parma

Z 480095 Poncarale (Brescia)

C 009689 Asti (Asti)

V 206182 Rapallo (Genova)

S 130035 Fabro (Terni)

L 390343 Artena (Roma)

I 397712 Orbassano (Torino)

D 284337 Ceriale (Savona)

D 007562 San Giovanni Ilarione (Verona)

O 054744 Mirandola (Modena)

F 038719 Gioiosa Marea (Messina)

O 209513 Milano

T 050794 Veggiano (Padova)

L 133093 Roma

E 184779 Castel San Pietro Terme (Bologna)

O 347724 Brugnato (La Spezia)

A 099940 Pomezia (Roma)

N 140942 Roma

Q 340409 Gragnano (Napoli)

U 285126 Isola del Liri (Frosinone)

V 145151 Numana (Ancona)

F 129538 Modugno (Bari)

T 259699 Taino (Varese)

C 175266 Iseo (Brescia)

G 011900 Venezia

C 187813 Roma

R 481321 Fonte Nuova (Roma)

P 221793 Roma

F 022379 Tarsia (Cosenza)

O 252988 Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena)

B 417083 Genova

Q 474963 Prato

T 105272 San Vitaliano (Napoli)

P 286138 Livorno

Q 280839 Marcianise (Caserta)

R 137018 Roma

R 024986 Potenza

P 230883 Sala Consilina (Salerno)

N 352908 Chatillon (Aosta)

D 004044 Martignacco (Udine)

M 086488 Gallicano nel Lazio (Roma)

U 482325 Ferentino (Frosinone)

C 189316 Roma

O 001357 Tivoli (Roma)

T 103398 Roma

C 039811 Roma

L 467975 Montesano sulla Marcellana (Salerno)

U 335141 Viterbo

M 491636 Limbiate (Monza e Brianza)

U 121289 Roma

L 307590 Napoli

F 051382 Villacidro (Sud Sardegna)

R 029869 Roma

B 300902 San Gregorio Matese (Caserta)

T 209780 Mazzano (Brescia)

T 491291 Corigliano Rossano (Cosenza)

G 432952 Brescia

C 192870 Roma

V 342725 Civitella in Val di Chiana (Arezzo)

R 380341 Anagni (Frosinone)

AA 378493 Online

F 264400 Alife (Caserta)

G 056308 Caravaggio (Bergamo)

C 244384 Mosciano Sant’Angelo (Teramo)

Q 133568 Conegliano (Treviso)

D 335754 Formigine (Modena)

C 191337 Roma

U 404738 Messina

O 308074 Livorno

G 172079 Roma

Q 159289 Reggello (Firenze)

Q 200159 Civitella D’Agliano (Viterbo)

B 489440 Trieste

D 475979 Angri (Salerno)

M 268445 Rizziconi (Reggio Calabria)

A 484127 Savona (Savona)

U 277736 Caivano (Napoli)

U 290230 Roma

P 020031 Soverato (Catanzaro)

L 462145 Villesse (Gorizia)

C 433551 Taormina (Messina)

P 414273 Gaeta (Latina)

N 310054 Cagliari

R 343286 Rivalta di Torino (Torino)

U 486455 Montignoso (Massa-Carrara)

G 149349 Roma (Roma)

C 312266 Genova (Genova)

C 498889 Pietrasanta (Lucca)

N 155198 Chieti

S 294818 Torino

L 371060 Torino

Q 492234 Bassano del Grappa (Vicenza)

P 392591 Bologna

A 437119 Gallipoli (Lecce)

C 285823 Palmanova (Udine)

M 230724 Jesolo (Venezia)

B 197000 Roma

T 048864 Desenzano del Garda (Brescia)

A 241963 San Zenone al Lambro (Milano)

G 086958 Roma

I 142272 Sesto Fiorentino (Firenze)

A 382183 Castel Maggiore (Bologna)

R 310637 Vimercate (Monza e Brianza)

S 472066 Lucignano (Arezzo)

P 482936 Torre Pellice (Torino)

T 488461 Giulianova (Teramo)

C 167706 Gonars (Udine)

L 306170 Catanzaro (Catanzaro)

C 366465 Pordenone

L 444286 Torino

F 253844 Dolo (Venezia)

D 271564 Sala Consilina (Salerno)

E 273527 Roma

Q 045872 Cingoli (Macerata)

B 243922 Sarteano (Siena)

D 113976 Roma

G 254759 Lecce

T 246252 Firenze

E 184497 Teano (Caserta)

B 324560 La Maddalena (Sassari)

L 004685 Lugo (Ravenna)

F 047063 Savona

AA 317629 Online

D 137375 Vignate (Milano)

C 190810 Roma

O 321285 Gemona del Friuli (Udine)

M 236176 Bagno a Ripoli (Firenze)

E 098608 Tolfa (Roma)

T 463313 Oricola (L’Aquila)

D 096763 Ruoti (Potenza)

N 039509 Cagliari (Cagliari)

O 471371 Piano Di Sorrento (Napoli)

S 212037 Catania

C 308691 Vallata (Avellino)

I 302163 Siracusa

A 336852 Padova

L 287418 Roma

T 431412 Roma

L 049352 San Salvatore Telesino (Benevento)

U 077847 Prizzi (Palermo)

I 311395 Angri (Salerno)

B 382220 Aosta

G 351469 Lucca

M 003082 Milazzo (Messina)

L 312092 Rivoli (Torino)

I 095731 Paderno Dugnano (Milano)

R 236630 Cesa (Caserta)

V 216212 Sezze (Latina)

S 355283 Mantova

A 403172 Pomezia (Roma)

Z 483397 Morro D’oro (Teramo)

C 329828 Somma Campagna (Verona)

U 358618 Antrodoco (Rieti)

V 307045 Castel Goffredo (Mantova)

Z 218184 Poggio Fiorito (Chieti)

B 221743 Catania

Z 330530 Paderno Dugnano (Milano)

A 471151 Mirabella Eclano (Avellino)

G 158475 Paderno Dugnano (Milano)

U 304756 Sala Consilina (Salerno)

AA 261588 Online

O 038082 Gioia Del Colle (Bari)

D 005209 San Zeno Naviglio (Brescia)

G 018741 Calcinato (Brescia)

S 126562 Roma

V 486619 Guidonia Montecelio (Roma)

L 439226 Formigine (Modena)

F 139871 Gonars (Udine)

C 274898 Partinico (Palermo)

I 427451 Foligno (Perugia)

L 284333 Taggia (Imperia)

O 451758 Napoli

A 430326 Faicchio (Benevento)

L 318846 Cerignola (Foggia)

Q 485895 Terni

P 106297 Roma

N 436646 Lainate (Milano)

B 212706 Vieste (Foggia)

R 068972 Massa (Massa-Carrara)

N 409756 Alessandria

L 088653 Roma

R 362954 Vallecrosia (Imperia)

P 109516 Roma

R 038547 Morro D’oro (Teramo)

A 008063 Merano (Bolzano)