Non è difficile accorgersene: in molte zone d’Italia sono in corso i giorni più freddi della stagione invernale, almeno fin qui (a Livigno, in Lombardia, si è arrivati fino a -22 °C). Ci sono state anche conseguenze concrete in diverse città, con le scuole chiuse in diverse regioni a causa di piogge e nevicate, e misure eccezionali ed eventi annullati a Roma sempre per le forti piogge. Non va così solo in Italia, anzi: negli ultimi giorni la tempesta Goretti ha portato nevicate copiose su diversi paesi europei, tra cui soprattutto Paesi Bassi, Regno Unito, Francia, Belgio e Germania. Anche qui ci sono stati parecchi problemi, come le migliaia di voli cancellati all’aeroporto di Schiphol (Amsterdam) e conseguenze anche ben più gravi. Nel frattempo dalle agenzie fotografiche arrivano diverse foto di chi invece è riuscito a godersi i lati positivi delle nevicate, con tetti imbiancati, bambini sugli slittini e chi ha provato a sciare a Montmartre, a Parigi.