La Finlandia ha arrestato due persone con l’accusa di avere danneggiato un cavo sottomarino

Venerdì la polizia finlandese ha arrestato due persone che fanno parte dell’equipaggio della Fitburg, una nave cargo che nei giorni scorsi era stata sequestrata con il sospetto che avesse danneggiato un cavo sottomarino. Sono accusate di danneggiamento aggravato, tentativo di danneggiamento aggravato e interferenza grave con le telecomunicazioni. Ad altre due persone è stato proibito di lasciare il paese.

La Fitburg è una nave mercantile che era partita da San Pietroburgo, in Russia, ed era diretta ad Haifa, in Israele. Batte la bandiera di Saint Vincent e Grenadine, un piccolo paese dei Caraibi, e a bordo ha un equipaggio di 14 persone, di nazionalità russa, georgiana, azera e kazaka.

Secondo quanto ricostruito finora, la nave avrebbe danneggiato con la propria ancora un cavo per le comunicazioni tra Finlandia ed Estonia. Negli ultimi anni questi incidenti sono diventati più frequenti e sono stati seguiti con particolare attenzione per il sospetto che si possa trattare di atti intenzionali di sabotaggio da parte della Russia. Per ora, però, non ci sono prove che quanto accaduto sia effettivamente un sabotaggio.