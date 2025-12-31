La Finlandia ha sequestrato una nave sospettata di aver danneggiato un cavo sottomarino

Le autorità finlandesi hanno sequestrato una nave sospettata di aver danneggiato un cavo sottomarino delle telecomunicazioni tra Helsinki, la capitale del paese, e Tallin, quella dell’Estonia. La nave si chiama Fitburg, batte bandiera di Saint Vincent e Grenadine (un piccolo paese nei Caraibi), e ora è nel porto di Porkkala, vicino a Helsinki. La polizia sta indagando per i reati di danneggiamento aggravato e interferenza aggravata nelle telecomunicazioni.

Il cavo è gestito dalla compagnia di telecomunicazioni finlandese Elisa, che ha comunicato che il danno è avvenuto in una parte di mare di competenza esclusiva dell’Estonia. Il primo ministro finlandese Petteri Orpo ha detto di aver già parlato con il suo omologo estone Kristen Michal, e che le rispettive autorità stanno cooperando.

Su questo tipo di incidenti c’è sempre molta attenzione, sia perché negli ultimi anni sono diventati più frequenti nei paesi europei, soprattutto in quelli baltici, sia perché in alcuni casi sono stati trattati come azioni di sabotaggio da parte della Russia contro i paesi dell’Unione Europea e della NATO. Al momento non ci sono informazioni per dire con certezza che quest’ultimo episodio sia effettivamente un caso di sabotaggio.