Saperne di più di indagini, processi e riforme, in dieci lezioni

Da alcuni anni, con una buona adesione e con la soddisfazione di chi partecipa, il Post organizza dei cicli di lezioni online con l’intento di condividere con le persone che lo seguono tante delle cose imparate fino a qui (sui giornali e sull’informazione, sui podcast, sull’editoria), ma anche di provare a rendere più familiari e comprensibili argomenti complessi che più o meno direttamente ci coinvolgono, e che sono centrali nel funzionamento della società e della vita di tutte e tutti. Ad arricchire questa offerta a febbraio inizieranno le “Dieci lezioni sulla giustizia”, un tema attorno a cui ci sono dibattiti annosi e importanti e di cui si parlerà ancora di più nei prossimi mesi, che il Post ha già affrontato in un apprezzato numero della sua rivista Cose spiegate bene.

Saranno dieci incontri online pensati per migliorare l’informazione di tutti sulle cose di cui leggiamo ogni giorno (o che ascoltiamo nei podcast), ma anche su un elemento centrale del funzionamento delle nostre società e delle nostre vite quotidiane. Con la partecipazione di esperte ed esperti che si occupano di giustizia con le competenze più diverse, si parlerà di che cos’è e come si svolge un processo penale e di come opera la giustizia minorile. Del ruolo del pubblico ministero e delle carriere nella magistratura, delle riforme e dei loro effetti concreti. E ancora, di carcere, del rapporto tra giustizia e informazione, e di quali cambiamenti ha portato il digitale nelle professioni legali.

A tenere gli incontri, e a condividere le proprie esperienze e conoscenze, ci saranno: Luca Sofri insieme a Gianrico Carofiglio, Giulio Vigevani, Simone Lonati, Francesca Biondi, Carlo Melzi d’Eril, Antonella Calcaterra, Carlo Blengino, Simone Scelsa, Andrea Saccucci, Grazia Ofelia Cesaro.

Le lezioni inizieranno il 19 febbraio nel loro ormai consueto e apprezzato formato: due incontri online alla settimana, ogni martedì e giovedì dalle 19 alle 20:30, con la possibilità di fare domande in chat ai docenti durante e alla fine della diretta, e di vedere le lezioni registrate nei giorni successivi, fino al 31 luglio 2026. Iscriversi alle “Dieci lezioni sulla giustizia” costa 290 euro, e 240 euro per le persone abbonate al Post (alle quali basta accedere col proprio account prima di acquistare il corso per ricevere lo sconto). Le iscrizioni chiudono mercoledì 18 febbraio. Qui puoi iscriverti, oppure iscrivere una persona a cui vuoi regalare gli incontri.

E se ti servono altre informazioni leggi le FAQ o scrivici a scuola@ilpost.it.