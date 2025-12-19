La Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto il ricorso dei genitori della “famiglia nel bosco” contro l’allontanamento dei figli

La Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il ricorso presentato da Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco“, contro l’ordinanza del tribunale per i minorenni che lo scorso 20 novembre aveva disposto l’allontanamento dei loro tre figli. I minori dovranno quindi restare nella casa famiglia di Vasto dove si trovano al momento con la sola madre. Questo nonostante nel frattempo Trevallion si sia trasferito in una casa offerta in comodato d’uso a lui, a sua moglie e ai loro tre figli da un ristoratore che si è mostrato solidale con il loro caso, e abbia proposto di trasferire lì l’intera famiglia.