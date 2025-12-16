I giornalisti Andrezj Poczobut e Mzia Amaglobeli hanno vinto il Premio Sakharov per la libertà di pensiero

Martedì la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha annunciato i vincitori del Premio Sakharov per la tutela della libertà di pensiero, il più importante riconoscimento per i diritti umani in Europa: sono il giornalista bielorusso Andrezj Poczobut e la giornalista georgiana Mzia Amaglobeli, detenuti nei rispettivi paesi per motivi politici. Metsola ha detto che il riconoscimento è stato assegnato a Poczobut e Amaglobeli per la loro «coraggiosa lotta per la libertà di espressione e per il futuro democratico della Bielorussia e della Georgia», e ha chiesto la loro liberazione immediata a nome del Parlamento europeo. I premi sono stati ritirati dalla figlia di Poczobut, Jana, e dalla giornalista Irma Dimitradze, una collega di Amaglobeli.

Il Premio Sakharov esiste dal 1988, è intitolato allo scienziato e dissidente sovietico Andrei Sakharov e viene assegnato ogni anno dal Parlamento europeo. L’anno scorso era stato assegnato alla leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado, premio Nobel per la Pace del 2025, e a Edmundo González Urrutia, candidato dell’opposizione alle presidenziali del 2024, vinte dal presidente autoritario Nicolás Maduro grazie a brogli elettorali.