La polizia di Los Angeles ha arrestato Nick Reiner, figlio del regista Rob Reiner, trovato morto domenica insieme alla moglie

La polizia di Los Angeles ha arrestato Nick Reiner, il figlio dell’attore e regista statunitense Rob Reiner e della moglie Michele Singer Reiner, che domenica sono stati trovati morti nella loro casa di Hollywood, in California. La polizia ha detto che Nick Reiner è accusato di omicidio, ma non ha aggiunto altri dettagli.

Nick Reiner ha 32 anni e lavora come sceneggiatore. In passato aveva collaborato al film Being Charlie, uscito nel 2015 e diretto da suo padre, ispirato ai problemi di dipendenze che in passato aveva avuto lo stesso Nick Reiner.

