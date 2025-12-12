Reddit ha fatto ricorso all’Alta Corte dell’Australia contro il divieto di far usare i social ai minori di 16 anni

Il social network statunitense Reddit ha fatto ricorso all’Alta Corte dell’Australia (il tribunale di grado più alto del paese) per abolire la legge che vieta l’uso dei social network ai minori di 16 anni, entrata in vigore il 10 dicembre. Oltre a Reddit, il divieto riguarda altre nove piattaforme: Facebook, Instagram, Threads, TikTok, Snapchat, X, YouTube e i siti di streaming Twitch, popolare soprattutto nel mondo dei videogiochi, e Kick.

Reddit sostiene che la legge violi la privacy degli utenti e il loro diritto alla libertà di espressione politica, e che invece sarebbe più efficace creare account con particolari limitazioni di sicurezza per i minori, che li proteggerebbero meglio dai contenuti inappropriati online (uno degli obiettivi della legge). La piattaforma ha inoltre contestato la valutazione del governo con cui è stata inclusa tra i social vietati: sostiene di essere un forum pubblico senza gli algoritmi e le “amicizie”, cioè quei meccanismi più problematici che hanno ispirato la legge.

Anche se la Corte accettasse di prendere in considerazione il ricorso di Reddit è comunque difficile che emetta una sentenza sul caso prima della seconda metà del 2026. Nei giorni scorsi la Corte aveva accettato di giudicare un altro ricorso, presentato da due quindicenni australiani che, come Reddit, sostengono la legge violi la loro libertà di comunicazione, soprattutto su questioni politiche.

