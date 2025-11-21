L’Australia vieterà anche la piattaforma di streaming Twitch ai minori di 16 anni

L’Australia ha aggiunto Twitch, una popolare piattaforma per trasmettere video in diretta, alla lista dei social network che saranno vietati ai minori di 16 anni a partire dal 10 dicembre, assieme a Facebook, Instagram, Threads, Snapchat, TikTok, X, YouTube, Reddit e Kick (un’altra piattaforma di streaming). Di una legge simile si parla in molti paesi e da tempo, ma l’Australia è stato il primo ad approvarla.

Twitch è popolare soprattutto nel mondo dei videogiochi (ma ci si trovano molti tipi di contenuti diversi) e fra le persone più giovani. La legge australiana che vieterà ai minori di 16 anni l’utilizzo dei vari social prevede un’eccezione specifica per le piattaforme destinate principalmente ai videogiochi, ma secondo il governo il modo in cui funziona Twitch fa sì che il suo uso principale sia interagire fra utenti, come i social network: per questo ha deciso di inserirlo nella lista delle piattaforme vietate.

