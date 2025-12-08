Emma Bonino è stata dimessa dall’ospedale, dopo una settimana di ricovero

Emma Bonino, ex leader di +Europa e storica esponente dei Radicali, è stata dimessa dall’ospedale San Filippo Neri di Roma, dove era ricoverata dal 30 novembre. Il suo partito ha detto che le sue condizioni sono stabili. Inizialmente era stata messa in terapia intensiva, da cui era uscita venerdì. Bonino ha 77 anni, nel 2015 aveva avuto un tumore al polmone sinistro, da cui nel 2023 aveva detto di essere guarita. Nell’ottobre del 2024 era stata già ricoverata per una settimana per problemi respiratori.