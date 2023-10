Emma Bonino ha detto di essere guarita dal tumore al polmone che le fu diagnosticato nel 2015

Emma Bonino, 75 anni, più volte ministra, per decenni dirigente del Partito Radicale e oggi leader del partito +Europa, ha partecipato al programma di interviste su Rai 2 Belve, condotto da Francesca Fagnani. Nel corso della trasmissione Bonino ha detto di essere guarita dal tumore al polmone che aveva annunciato di avere nel febbraio 2015, e di dover fare solo un’ultima TAC per confermare la guarigione. Belve andrà in onda martedì, ma come era già accaduto la scorsa stagione la redazione del programma diffonde alle agenzie di stampa e ai giornali anticipazioni sul contenuto delle interviste, che spesso fanno notizia. Bonino aveva già fatto un annuncio simile nel 2016, ma negli anni successivi si era sottoposta a numerose cure per evitare che la malattia si ripresentasse.

