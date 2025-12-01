Emma Bonino è ricoverata in terapia intensiva

Da domenica sera Emma Bonino, leader di +Europa e storica esponente dei Radicali, è ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Santo Spirito di Roma. Fonti del suo partito hanno fatto sapere che ha avuto una crisi respiratoria, e che ora la sua situazione è sotto controllo. Bonino, che ha 77 anni, nel 2015 aveva avuto un tumore al polmone sinistro, da cui nel 2023 aveva detto di essere guarita. Nell’ottobre del 2024 era stata già ricoverata per una settimana per problemi respiratori.