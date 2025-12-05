Emma Bonino è uscita dalla terapia intensiva

Venerdì Emma Bonino, ex leader di +Europa e storica esponente dei Radicali, è stata dimessa dalla terapia intensiva dell’ospedale San Filippo Neri di Roma: era ricoverata da qualche giorno, non è chiaro se a causa di una crisi respiratoria o per altre cause: è stata trasferita in un altro reparto e non si sa ancora se e quando verrà dimessa. Bonino ha 77 anni, nel 2015 aveva avuto un tumore al polmone sinistro, da cui nel 2023 aveva detto di essere guarita. Nell’ottobre del 2024 era stata già ricoverata per una settimana per problemi respiratori.