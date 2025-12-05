Alcuni droni non identificati hanno sorvolato una base della marina francese: è stata aperta un’indagine

Giovedì sera sono stati rilevati cinque droni non identificati sopra alla base militare navale francese di Île Longue, dove si trovano diversi sottomarini nucleari. La vicenda è stata resa nota venerdì. Non ci sono stati danni alle infrastrutture, e una volta rilevati i droni la marina ha sparato contro di essi: non si sa se sia riuscita a colpirli o ad abbatterli. La procura militare di Rennes ha aperto un’indagine, e il procuratore ha detto che al momento non è possibile stabilire perché i droni fossero lì né chi li guidasse. L’Île Longue è una penisola, si trova in Bretagna, nell’ovest del paese, e si affaccia sull’Oceano Atlantico.

Negli ultimi mesi diversi paesi europei hanno detto di aver rilevato dei droni in volo nel proprio spazio aereo, spesso nei pressi di grandi infrastrutture come aeroporti e basi militari. In alcuni casi la presenza dei droni ha portato alla chiusura momentanea degli aeroporti per motivi di sicurezza. Tra i paesi coinvolti ci sono la Danimarca, la Germania, il Belgio e i Paesi Bassi.

