La Corte suprema statunitense valuterà la costituzionalità dell’ordine esecutivo con cui Trump ha eliminato lo “ius soli”

Venerdì la Corte suprema statunitense, il più importante organo giudiziario del paese, ha annunciato che valuterà la costituzionalità dell’ordine esecutivo con cui il presidente Donald Trump ha eliminato lo “ius soli” per i figli di immigrati irregolari: l’ordine è stato il suo primo provvedimento sull’immigrazione, poco dopo l’insediamento, è molto contestato e, soprattutto, è stato sospeso da vari tribunali federali senza mai entrare in vigore finora.

Non c’è una data su quando la Corte si esprimerà al riguardo, ma la discussione dovrebbe iniziare nei prossimi mesi e ci si aspetta una decisione per l’estate. La Corte era già stata coinvolta sulla questione a giugno, anche se in quel caso non avevano valutato l’ordine nel merito (come succederà questa volta), ma avevano stabilito che i tentativi di sospenderlo fossero incostituzionali.