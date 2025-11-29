Trump ha detto che gli Stati Uniti considerano chiuso lo spazio aereo del Venezuela

In un post sui social network il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti considerano «completamente chiuso» lo spazio aereo sopra il Venezuela, un paese con cui ormai da settimane è in corso un duro scontro diplomatico che per alcuni potrebbe sfociare in un intervento armato degli Stati Uniti in territorio venezuelano.

In qualità di presidente degli Stati Uniti, Trump non ha alcuna autorità sullo spazio aereo venezuelano: la sua dichiarazione sembra volta più che altro a dissuadere le compagnie aeree dal volare da e verso il Venezuela, isolando ulteriormente il paese.

È solo l’ultima forma di pressione contro il regime a ispirazione socialista di Nicolás Maduro, suo avversario nella regione, con l’intento ormai neanche tanto implicito di rovesciarlo. Dall’inizio di settembre gli Stati Uniti hanno avviato un impressionante dispiegamento di forze militari vicino al paese, hanno bombardato decine di barche al largo del Venezuela sostenendo che a bordo ci fossero dei narcotrafficanti e uccidendo più di 70 persone, e Trump ha anche autorizzato la CIA, cioè la principale agenzia statunitense di intelligence per l’estero, a effettuare operazioni segrete sul suo territorio.

