È morto lo sceneggiatore inglese Tom Stoppard, autore fra le altre cose di Shakespeare in Love

È morto a 88 anni lo sceneggiatore inglese Tom Stoppard, autore fra le altre cose del film Shakespeare in Love, grazie a cui vinse l’Oscar e il Golden Globe per la miglior sceneggiatura nel 1999. Nato nel 1937 con il nome di Tomáš Sträussler in una famiglia ebraica in Cecoslovacchia, fuggì dal paese per scappare all’occupazione nazista e a 17 anni arrivò in Inghilterra, dove passò il resto della sua vita. Divenne famoso innanzitutto come drammaturgo: la sua opera teatrale più famosa è Rosencrantz e Guildenstern sono morti (presentata per la prima volta nel 1966), che segue le vicende di due personaggi minori di Amleto di William Shakespeare e come gran parte dei suoi lavori include molte riflessioni filosofiche.

Stoppard scrisse e diresse anche l’adattamento cinematografico di Rosencrantz e Guildenstern sono morti, nel 1990, suo unico lavoro da regista, che vinse il Leone d’oro alla 47esima Mostra del cinema di Venezia. Nella sua lunga carriera scrisse la sceneggiatura di Anna Karenina (adattamento del 2012 del romanzo di Lev Tolstoj, con Keira Knightley e Jude Law) e collaborò in vari modi anche alla stesura delle sceneggiature di Brazil (diretto da Terry Gilliam, del 1985), e L’impero del sole e Indiana Jones e l’ultima crociata di Steven Spielberg.