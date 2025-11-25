L’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è stato eletto consigliere regionale in Campania

L’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è stato eletto al consiglio regionale della Campania: era stato candidato da Fratelli d’Italia come capolista nella provincia di Napoli e ha ottenuto 9.902 preferenze, appena 300 voti in più del primo non eletto (ha insomma rischiato di non farcela). Fratelli d’Italia sosteneva alla presidenza della regione Edmondo Cirielli, che ha perso contro il candidato del centrosinistra Roberto Fico: oltre a Sangiuliano, Fratelli d’Italia ha ottenuto l’elezione in consiglio regionale di Palmira Fele e di Raffaele Maria Pisacane.

Sangiuliano, che è napoletano, si era dimesso da ministro a settembre del 2024 dopo uno scandalo che riguardava i suoi rapporti con una sua ex consulente, Maria Rosaria Boccia. Dopo le dimissioni era tornato a lavorare come giornalista in Rai, da cui era in aspettativa, e dall’aprile del 2025 era corrispondente da Parigi (prima di prendere una nuova aspettativa per candidarsi). Anche Maria Rosaria Boccia si era candidata alle elezioni in Campania con la lista guidata dal sindaco di Terni Stefano Bandecchi, nelle province di Napoli e Caserta: ha ottenuto solo 118 preferenze e non è stata eletta.

Lo scandalo tra Sangiuliano e Boccia riguardava il fatto che durante il suo incarico da ministro avevano viaggiato spesso insieme e Boccia aveva avuto accesso a parecchi documenti interni al ministero. Sangiuliano aveva annunciato le dimissioni dopo settimane di indiscrezioni sulla relazione fra i due, alimentate da Boccia stessa, e dopo che contro di lui era stata avviata un’indagine per peculato e rivelazione di segreto d’ufficio, poi archiviata. Per fatti collegati alla vicenda e al suo rapporto con Sangiuliano, Boccia è indagata per lesioni, violazione della privacy e stalking; è inoltre indagata dalla procura di Napoli per falso e truffa, per presunte irregolarità nei documenti relativi alla sua laurea.