Sono state arrestate altre quattro persone per il furto al Louvre

Altre quattro persone sono state arrestate per il clamoroso furto di gioielli al Museo Louvre di Parigi, avvenuto a metà ottobre: sono due uomini di 38 e 39 anni, e due donne di 31 e 40 anni, tutti originari dei dintorni di Parigi, che si aggiungono alle altre quattro persone già incriminate per rapina a mano armata e associazione a delinquere. Non ci sono ancora informazioni ufficiali sulle accuse delle nuove persone arrestate, ma secondo quanto scrivono i giornali francesi tra loro ci sarebbe anche la quarta persona del gruppo che il 19 ottobre aveva materialmente rubato i gioielli della Galleria Apollo (ancora non ritrovati).

Il furto era avvenuto alle nove e mezza di mattina, in pieno giorno, ed era durato appena sette minuti. I quattro ladri avevano utilizzato un montacarichi su un camion parcheggiato in strada, sul lato del Louvre lungo la Senna, per entrare nella Galleria Apollo, situata al primo piano del museo: come mostra un video molto circolato in quei giorni, i quattro avevano usato lo stesso montacarichi anche per uscire e poi scendere lentamente verso la strada, all’aperto, davanti a diverse persone che passeggiavano. Il punto da cui sono entrati non era coperto da nessuna telecamera, e il furto ha messo in luce gli enormi problemi strutturali e di sicurezza del Louvre, uno dei musei più famosi e prestigiosi al mondo.