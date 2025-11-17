Una parte del Louvre sarà chiusa per problemi strutturali

L’amministrazione del Louvre ha deciso di chiudere una parte dell’ala sud della struttura che racchiude il grande cortile al centro del museo parigino, perché un rapporto sullo stato di sicurezza della struttura ha rilevato problemi strutturali nelle travi che sorreggono il pavimento del suo piano superiore. Questo piano, occupato da uffici amministrativi, sarà evacuato nei prossimi giorni, e in seguito (il museo non ha chiarito quando, né per quanto tempo) saranno eseguite delle ispezioni che comporteranno la chiusura anche del piano inferiore, dove si trova la cosiddetta “galleria Campana”, costituita da nove stanze aperte al pubblico in cui sono esposte antiche ceramiche greche.

Il Louvre si trova in un gigantesco palazzo che appartenne ai re di Francia, e nella galleria che sarà chiusa vennero fatti dei lavori di ristrutturazione negli anni Trenta. L’ala sud è la stessa da cui il mese scorso un gruppo di ladri si era introdotto per rubare alcuni gioielli, in una rocambolesca rapina che ha attirato da subito enormi attenzioni in tutto il mondo. Dopo il furto sono stati molto discussi anche gli standard di sicurezza del museo, ampiamente considerati insufficienti. A gennaio la direttrice del museo, Laurence des Cars, aveva scritto al governo francese una lettera in cui descriveva i problemi delle infrastrutture del museo, trascurate da anni. Il governo aveva quindi annunciato un grosso piano per ristrutturarlo.

