Il direttore del Mattino Roberto Napoletano sarà il nuovo direttore del Messaggero

Dal 2 dicembre Roberto Napoletano sarà il nuovo direttore del Messaggero. Lo ha comunicato il gruppo Caltagirone, editore non solo di Mattino e Messaggero ma anche del quotidiano gratuito Leggo e dei giornali locali Il Gazzettino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Napoletano aveva già diretto Il Messaggero una volta tra il 2006 e il 2011, poi era diventato direttore del Sole 24 Ore, del Quotidiano del Sud e infine del Mattino, il principale quotidiano di Napoli. Alla direzione del Mattino andrà Vincenzo Di Vincenzo, attuale vicedirettore.

Quando era al Sole 24 Ore Napoletano fu coinvolto nella vicenda delle cosiddette “copie gonfiate”. Venne accusato, per il periodo tra il 2014 e il 2016, di aver contribuito a diffondere dati falsi sulle vendite e sulla diffusione del Sole 24 Ore, per far passare un messaggio positivo sull’andamento economico del quotidiano in modo da influenzare il prezzo di vendita degli spazi pubblicitari. Quel caso portò alla sospensione di Napoletano e poi alla risoluzione del rapporto col giornale nel 2017. Ne scaturì anche una lunga vicenda giudiziaria, per la quale nel maggio del 2022 Napoletano venne condannato in primo grado a due anni e sei mesi per i reati di false comunicazioni sociali e manipolazione informativa del mercato. A ottobre del 2023 venne poi assolto in appello «per non aver commesso il fatto». La sentenza è passata definitivamente in giudicato a febbraio del 2024.