Roberto Napoletano, ex direttore del Sole 24 Ore, è stato condannato in primo grado a una pena di due anni e sei mesi nel processo sulle cosiddette “copie gonfiate” del quotidiano. Napoletano è stato condannato per i reati di “false comunicazioni sociali” e “manipolazione informativa del mercato”: di fatto, per aver contribuito a diffondere dati falsi sulle vendite e sulla diffusione del Sole 24 Ore, per veicolare un messaggio positivo sull’andamento economico del quotidiano in modo da influenzare il prezzo di vendita degli spazi pubblicitari. Lo scambio delle “copie gonfiate” si svolse tra il 2014 e il 2016, e portò alle dimissioni di Napoletano nell’ottobre del 2016.

Napoletano, che oggi è direttore del Quotidiano del Sud, ha detto di essere «sbalordito» per la sentenza e «innocente». Ha annunciato che farà appello.