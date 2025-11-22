L’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro, già agli arresti domiciliari, ora è stato incarcerato

La polizia federale brasiliana sabato ha arrestato e portato in carcere l’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro, che da agosto era agli arresti domiciliari. Bolsonaro a settembre era stato condannato a 27 anni e 3 mesi di carcere per il tentativo di colpo di stato del 2022, ma la legge dispone che prima di scontare la pena in prigione si debba concludere tutto l’iter processuale, che prevede ancora un appello alla Corte Suprema. Secondo i media brasiliani l’arresto sarebbe una misura precauzionale: negli scorsi mesi Alexandre de Moraes, il giudice più famoso e influente della Corte Suprema, aveva più volte minacciato il ricorso al carcere per il pericolo di fuga e per violazioni dei termini degli arresti domiciliari, legati soprattutto all’uso dei social da parte di Bolsonaro.

Bolsonaro governò il Brasile dal 2019 al 2022, quando fu sconfitto dall’attuale presidente Luiz Inácio Lula da Silva, noto come Lula. È stato condannato per aver elaborato un piano per restare al potere nonostante avesse perso le elezioni, impedendo l’insediamento di Lula con l’assalto alle sedi di varie istituzioni a Brasilia, e pianificando di metterlo in carcere oppure di ucciderlo. Il piano fallì a causa dell’opposizione di diversi importanti ufficiali dell’esercito. Bolsonaro ha già perso un primo appello alla Corte Suprema, ma ha fatto un ulteriore ricorso.