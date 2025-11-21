Sono circolate online delle foto degli esami del semestre aperto di medicina, generando un gran trambusto

Giovedì in 44 università italiane si è svolto il primo appello dell’esame per proseguire i corsi universitari di medicina, odontoiatria e veterinaria, da quando il sistema è stato riformato con l’introduzione del cosiddetto “semestre filtro”. Benché durante l’esame (che è composto da tre prove su tre materie diverse) non sia possibile usare il telefono, da subito dopo il suo termine hanno iniziato a circolare online alcune foto della prova: attorno alle sue modalità ci sono molti dibattiti e tensioni, e quindi il fatto che qualcuno possa aver copiato ha suscitato una reazione molto preoccupata da parte del ministero dell’Università, che punta molto sulla buona riuscita della riforma. Il ministero ha detto che condividerà con le università le foto trapelate affinché possano individuare chi le ha scattate, che rischia l’annullamento della prova.

Fino allo scorso anno accademico chi voleva iscriversi ai corsi di medicina, odontoiatria e veterinaria doveva superare un test di ingresso a risposta multipla: ora il test è stato sostituito da un esame al termine del primo semestre (quindi dopo circa tre mesi di lezioni), che è aperto a tutti gli studenti iscritti e viene soprannominato “semestre filtro”, perché serve a ridurre il numero degli iscritti alla facoltà, un po’ come il vecchio test. Il secondo appello di questo esame sarà il 10 dicembre. Alla fine saranno stilate delle graduatorie: sui circa 54mila iscritti al semestre filtro in medicina, solo 24mila studenti potranno proseguire.

