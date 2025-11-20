Venerdì è previsto un incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e Zohran Mamdani, futuro sindaco di New York

Venerdì 21 novembre è previsto un incontro alla Casa Bianca, a Washington, tra il presidente statunitense Donald Trump e Zohran Mamdani, il neo eletto sindaco di New York (non ancora entrato in carica). L’incontro è stato annunciato da Trump, che ha detto che è stato Mamdani a chiederglielo. Una portavoce di Mamdani ha detto che i principali temi trattati saranno la gestione della sicurezza pubblica e le difficoltà economiche per gli abitanti di New York.

Nelle ultime settimane i due si sono scambiati critiche più volte: Mamdani appartiene alla corrente più di sinistra del Partito Democratico, e Trump ha spostato quello Repubblicano su posizioni di destra radicale in molti ambiti. Mamdani ha criticato Trump soprattutto per le sue posizioni rigide sull’immigrazione, mentre Trump lo ha definito spesso un «comunista» (in realtà Mamdani si definisce socialista) e ha minacciato di ritirare i fondi che il governo federale dà alla città di New York in caso lui fosse diventato sindaco.

Mamdani ha 34 anni ed entrerà in carica dal primo gennaio, dopo che a novembre ha battuto alle elezioni altri due candidati tra cui Andrew Cuomo, che Trump aveva appoggiato.

