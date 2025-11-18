Molti siti in tutto il mondo stanno avendo malfunzionamenti per un problema di Cloudflare

Molti siti internet in tutto il mondo non stanno funzionando e non sono accessibili a causa di un problema tecnico di Cloudflare, una piattaforma che offre molte tecnologie fondamentali per il buon funzionamento dei siti, come strumenti per la protezione da attacchi informatici o per la gestione del traffico. Cloudflare ha clienti in tutto il mondo e tra i siti che stanno avendo malfunzionamenti ce ne sono anche di molto grandi, come il social network X (l’ex Twitter), Spotify, il gioco online League of Legends e il sito di OpenAI (l’azienda di ChatGPT). Sta avendo problemi persino il sito Downdetector, che dà aggiornamenti proprio su malfunzionamenti di questo genere su siti, social network e piattaforme.

I problemi sono iniziati intorno alle 12:30. Cloudflare ha scritto sul suo sito che sa del problema e sta indagando sulla questione, ma non ha fatto riferimenti a possibili cause o stime sui tempi per risolverlo.