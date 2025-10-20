Moltissimi siti e app stanno avendo problemi

Lunedì mattina moltissimi siti e app hanno iniziato ad avere problemi di connessione e a non funzionare correttamente: fra gli altri ci sono Slack (un’app per la comunicazione usata principalmente in ambito lavorativo), le banche britanniche Lloyds Bank e Halifax, Strava (app dedicata alla corsa e agli sport), Snapchat (un social network), Duolingo (app per imparare lingue), molti siti di proprietà di Amazon, diversi videogiochi, fra cui Roblox, Wordle e Pokemon GO, il negozio online di videogiochi Epic Games e il servizio per il gioco online di PlayStation. Significa che alcuni di questi siti e piattaforme sono inaccessibili, sono rallentati o non funzionano correttamente.

Sembra che i problemi siano legati a un’interruzione delle operazioni di Amazon Web Services (AWS), la divisione di Amazon che fornisce servizi di cloud ad altre aziende, a cui si appoggiano moltissimi siti. I servizi di AWS permettono a queste aziende di connettere gli utenti ai propri siti senza dover gestire direttamente l’infrastruttura informatica necessaria. In questo caso Amazon ha detto che uno dei suoi data center negli Stati Uniti non sta funzionando correttamente. Non è detto che tutti gli utenti nel mondo di uno stesso sito subiscano gli stessi disagi.

Dopo circa un’ora da quando hanno iniziato a manifestarsi i problemi, Amazon ha detto che i suoi ingegneri informatici hanno trovato quella che ritengono essere la causa del disservizio, e che stanno cercando di risolverla. Poco dopo ha detto di aver visto grossi segnali di miglioramento.