I danni e i disagi per il maltempo al centro-nord

In Liguria sta proseguendo il forte maltempo che sabato ha provocato seri danni, e per oggi, domenica 16 novembre, è stata diffusa un’allerta meteo anche in Emilia-Romagna, in Lombardia e in Toscana, dove sono già iniziati forti temporali che hanno provocato allagamenti e problemi di circolazione.

In Toscana nella notte c’è stato un forte temporale vicino a Carrara: nella Lunigiana, la parte di regione più vicina alla Liguria, alcune strade sono state allagate e gli automobilisti sono rimasti bloccati con l’acqua che arrivava agli sportelli dei veicoli. Diversi tombini sono saltati e hanno riversato acqua sulle strade.

In Liguria i danni maggiori sono stati provocati sabato: le forti piogge e i forti venti hanno provocato una frana, il crollo di un muro, il ribaltamento di un camion e la caduta di alcuni container in un porto. I danni si sono concentrati soprattutto nella zona ovest di Genova, quella vicina all’aeroporto (dove sono stati annullati vari voli in partenza o in arrivo), come Pegli e Prà. A Borzoli, nella zona nord di Genova, è esondato il rio Fegino, allagando alcuni sottopassi; la frana è stata a Vesima, dove sono caduti massi e detriti su una strada, interrompendone la circolazione.

Per qualche ora non si avevano notizie di alcuni escursionisti che erano sui Piani di Praglia, un altopiano ligure: in serata sono stati soccorsi e portati a casa.

Per la giornata di domenica la Protezione civile ha diffuso un’allerta arancione, il secondo livello su tre, su Liguria ed Emilia-Romagna, e quella meno grave, gialla, su altre parti di Liguria ed Emilia-Romagna, oltre che in Toscana e in Lombardia.

Ci sono tre tipi di allerte, in ordine di gravità: rossa, arancione e gialla. L’allerta gialla viene diffusa quando si prevedono allagamenti, rigurgiti fognari o eventi critici isolati, come frane; quella arancione quando si ritiene che gli eventi meteorologici possano essere pericolosi per le persone e alcuni tipi di danni, come le frane, più diffusi; quella rossa quando si prevedono fenomeni estremi, come inondazioni o frane numerose, frequenti e di maggiore estensione.