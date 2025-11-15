In Liguria le forti piogge hanno provocato molti danni

Caricamento player

In Liguria sono in corso da ore forti piogge, venti e grandinate che hanno provocato una frana, allagamenti e vari altri problemi: i danni principali sono concentrati soprattutto nella zona ovest di Genova. Al momento non ci sono persone ferite.

Una tromba d’aria ha fatto cadere alcuni container nella zona portuale di Prà, a ovest del centro; a Pegli, lì vicino, è crollato un muraglione che ha colpito alcune automobili parcheggiate e causato l’interruzione di gas ed energia elettrica nella zona.

Sempre in quell’area sono caduti alcuni alberi, anche in quel caso colpendo le automobili parcheggiate, e si è ribaltato anche un furgone. I Vigili del fuoco hanno detto di aver effettuato decine di interventi, tra cui il soccorso di persone che erano rimaste bloccate in un centro sportivo a Serra Riccò, un comune nella città metropolitana di Genova.

A Vesima, sempre nel comune di Genova, c’è stata una frana: sono caduti massi e detriti su una strada, interrompendone la circolazione. A Borzoli, nella zona nord di Genova, è esondato il rio Fegino, allagando alcuni sottopassi. In giornata il comune di Genova ha fatto sapere però che l’altezza degli altri corsi d’acqua (Leira, Cerusa, Varenna, Branega, San Pietro) è sotto il livello di guardia.

Nel frattempo sono stati cancellati alcuni voli all’aeroporto di Genova. Anche in provincia di Imperia le forti piogge hanno provocato vari allagamenti.

Per domenica pomeriggio la Protezione civile regionale ha emesso un’allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali (il terzo livello di allerta su quattro. Ora l’allerta è gialla, il secondo livello). È stata anche disposta la chiusura di parchi, giardini, cimiteri e di tutti i sottopassi pedonali.