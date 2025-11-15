Una cosa di cui si discute spesso, al Post

Chi legge il Post sa che da queste parti siamo molto attenti alle parole e che pensiamo che per fare bene il nostro lavoro – quello di raccontare la realtà – sia importante scegliere sempre quelle che di volta in volta sono più esatte e comprensibili per descrivere qualcosa. La stessa attenzione l’abbiamo per la lingua e il linguaggio, per la loro fluidità e i loro cambiamenti, e cerchiamo di essere sempre duttili nel modo in cui scriviamo.

A scuola, però, la lingua ci viene spesso insegnata con grande rigidità, approcci e attenzioni che traboccano a volte nel fanatismo. E forse è anche per questo che, una volta diventati adulte e adulti, tendiamo a usarla lingua con le stesse rigidità: non si dice “a me mi”, non è italiano “scendi il cane”, e c’è sempre qualcuno pronto a ricordare che “il piuttosto che non si usa così”.

Nel frattempo però le parole cambiano, entrano ed escono dal nostro vocabolario, si adattano agli usi, alle tecnologie, ai contesti: dai messaggi senza punteggiatura alle espressioni nuove che impariamo dai social, fino alle parole straniere che integriamo all’italiano, a volte in modo un po’ cringe.

È per provare a raccontare questo mondo in evoluzione – e le conseguenze del suo utilizzo – che abbiamo dedicato l’ultimo numero di COSE Spiegate bene al linguaggio e alle parole: a quelle antiche, a quelle nuove, a quelle inventate e a quelle su cui abbiamo sempre qualche dubbio.

Questo numero, che si intitola Sono solo parole, raccoglie storie, spiegazioni e domande che ci facciamo da molto tempo: si può pensare senza parole? Che fine ha fatto l’esperanto? Perché in inglese grafia e pronuncia si somigliano così poco? Che lingua usano le intelligenze artificiali? E perché certi termini ci mettono a disagio mentre altri li adottiamo senza pensarci?

Come negli altri numeri di COSE Spiegate bene, la maggior parte dei contributi è stata scritta dalla redazione del Post, con articoli inediti e altri rielaborati; ci sono anche interventi esterni, in questo caso di Stefano Bartezzaghi, Marco Cassini, Chiara Galeazzi e Ilaria Padovan. Il progetto grafico è dello studio Tomo Tomo, e le illustrazioni di questo numero sono di Gianluca Cannizzo.

Sono solo parole, di cui potete leggere la prefazione qui