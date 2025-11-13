A Roma si sta cercando il corpo di un giudice scomparso più di trent’anni fa

Dall’alba di giovedì, a Roma, sono in corso le ricerche del corpo di Paolo Adinolfi, un giudice scomparso nel 1994 e di cui non si seppe più nulla: le ricerche sono iniziate alla Casa del Jazz, un edificio che ospita eventi culturali vicino al quartiere Garbatella. All’esterno ci sono carabinieri, Guardia di Finanza e investigatori con cani molecolari, che fanno parte delle unità cinofile e sono appositamente addestrati per la ricerca di persone.

Adinolfi lavorava al tribunale di Roma, alla sezione fallimentare (quella che si occupa di controversie legate alle crisi d’impresa), in cui era stato nominato da poco. Il 2 luglio del 1994 uscì di casa, dove viveva con la moglie e i due figli, ma non tornò più: fu avviata un’indagine sulla sua scomparsa, poi archiviata.

Non si sa sulla base di cosa si ritiene che il corpo di Adinolfi possa essere vicino alla Casa del Jazz: la decisione di avviare le ricerche è stata presa su richiesta della prefettura. La notizia è stata data dal Corriere della Sera.