Un gruppo di coloni israeliani ha attaccato un magazzino palestinese in Cisgiordania: 4 sono stati arrestati, cosa che succede raramente

Quattro coloni israeliani sono stati arrestati per un attacco compiuto martedì nella zona di Beit Lid, in Cisgiordania. Hanno ferito diverse persone palestinesi, hanno cercato di fare irruzione nel magazzino di un’azienda agricola e hanno incendiato alcuni camion. Dopo l’arresto, l’esercito ha detto che i coloni avevano attaccato anche alcuni soldati israeliani e danneggiato un loro mezzo militare. Agli attacchi hanno partecipato anche altri coloni, che poi non sono stati arrestati.

Dall’inizio della guerra nella Striscia di Gaza, oltre due anni fa, gli attacchi dei coloni in Cisgiordania sono diventati molto più frequenti e aggressivi. Lo sono ancora di più in questo periodo in cui in Cisgiordania è in corso la raccolta delle olive, un momento particolarmente significativo per gli abitanti palestinesi. È raro però che vengano arrestati dei coloni, come in questo caso, dal momento che molto spesso agiscono con la protezione dell’esercito israeliano e la legittimazione politica del governo di estrema destra di Benjamin Netanyahu, che in questi anni ha espanso l’occupazione illegale della Cisgiordania con la costruzione di nuove colonie.

