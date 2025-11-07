Un partita di calcio inglese sarà trasmessa su TikTok

Sabato sera la partita di quinta serie inglese tra Southend United e Carlisle verrà trasmessa da DAZN in diretta streaming su TikTok, gratuitamente e senza bisogno di iscrizione. È la prima volta che una piattaforma di streaming sceglie di mostrare una partita di calcio su TikTok, e con il tipico tono enfatico dei comunicati stampa DAZN ha presentata ha presentato la novità come l’inizio di una «nuova era per il coinvolgimento dei tifosi». Southend e Carlisle sono due squadre storiche del calcio locale inglese e sono pure piuttosto seguite: in questa stagione il Southend ha una media di 8mila spettatori per le sue partite casalinghe.

DAZN non ha specificato se la partita sarà visibile in formato verticale (come tutti i video di TikTok) o in orizzontale, girando lo smartphone. È più probabile la seconda opzione, comunque, perché mostrarla in verticale senza perdersi cose richiederebbe telecamere già impostate in verticale, oppure una sorta di editing live delle immagini.

L’anno scorso l’MLS, il campionato di calcio statunitense, aveva trasmesso Inter Miami-Nashville sul suo canale TikTok, ma con una prospettiva precisa: non la partita per intero, bensì inquadrature che seguivano solo Lionel Messi, un esperimento di discreto successo (facile, con Messi) chiamato player spotlight. In quel caso il formato fu verticale, ma la telecamera dedicata a un solo giocatore era adatta all’esigenza.

In generale, sta cambiando il modo in cui il calcio viene mostrato e fruito dagli spettatori, e i principali campionati europei hanno cominciato a fare accordi diversi per la vendita dei diritti televisivi. Non sono più coinvolti solo i broadcaster (i canali, le emittenti e le piattaforme più o meno tradizionali: da Rai da DAZN, da Sky a Prime Video), ma anche i social media e i content creator.

In questa stagione, per esempi, 20 partite del campionato tedesco saranno trasmesse in Inghilterra in esclusiva sul canale YouTube That’s Football dello youtuber Mark Goldbridge, e altre 20 su The Overlap, un altro canale YouTube molto seguito che in origine faceva solo video podcast sul calcio. In Francia lo streamer Zack Nani ha ottenuto i diritti per trasmettere in esclusiva le partite della nazionale francese Under 21 sui suoi canali fino al 2027.

Per questo, e per ampliare il pubblico raggiungibile, piattaforme di streaming come DAZN fanno esperimenti su social media come TikTok, molto utilizzati dalle giovani generazioni. È parte di un più generale – e a volte vago – tentativo, da parte di squadre, campionati e piattaforme, di andare incontro ai gusti (veri o presunti) dei “giovani”.