L’amministrazione Trump dice che i test nucleari degli Stati Uniti non includeranno esplosioni

Domenica il segretario all’Energia degli Stati Uniti Chris Wright ha detto che i test di armi nucleari annunciati dal presidente Donald Trump la settimana scorsa non includeranno esplosioni atomiche. Wright ha affermato domenica, durante un’intervista al canale Fox News, che i test consisteranno in prove su «altre parti delle armi nucleari», per verificare che funzionino

Benché vaghi, i commenti di Wright danno un chiarimento sulla discussa ipotesi che Trump avesse intenzione di far esplodere armi nucleari: la settimana scorsa il suo annuncio di voler riprendere i test nucleari (interrotti 33 anni fa: l’ultimo era stato nel 1992) aveva suscitato molta confusione e preoccupazione, anche perché l’annuncio era stato poco chiaro e con una serie di cose false.

