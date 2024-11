Trump ha scelto un negazionista della crisi climatica per guidare il dipartimento dell’Energia

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha scelto Chris Wright per guidare il dipartimento dell’Energia. Wright non ha nessuna esperienza politica ed è il fondatore di Liberty Energy, una società di servizi per i giacimenti petroliferi. Negli ultimi anni si è soprattutto fatto notare per le sue partecipazioni nelle trasmissioni televisive, dove ha sostenuto l’importanza di un maggiore consumo di combustibili fossili per togliere le persone dalla povertà e ridurre le disuguaglianze, senza mai citare i gravi effetti delle emissioni di gas serra che causano il riscaldamento globale.

Wright è noto per essere un negazionista degli effetti delle attività umane sul clima e lo scorso anno aveva pubblicato un video in cui sosteneva che: «Non c’è nessuna crisi climatica, e non siamo nemmeno nel mezzo di una transizione energetica». Nel corso della campagna elettorale, Trump aveva sostenuto in più occasioni la necessità di tornare a estrarre grandi quantità di combustibili fossili per sostenere l’economia statunitense, anche se in realtà i livelli di estrazione negli ultimi anni sono già stati molto alti.

Wright, che ha dato importanti contributi finanziari alla campagna elettorale di Trump, avrà il compito di ridurre le politiche adottate dall’attuale governo di Joe Biden per effettuare la transizione energetica. Il dipartimento dell’Energia si occupa inoltre del mantenimento in sicurezza degli arsenali nucleari degli Stati Uniti, della gestione delle scorie nucleari e di una ventina di laboratori di ricerca. La nomina di Wright dovrà essere confermata dal Senato.