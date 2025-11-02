Oggi alcuni giornali tornano sulla riforma della giustizia, con interviste, editoriali e articoli a commento. Altri si occupano dei combattimenti nella città di Pokrovsk, nell’Ucraina orientale, dove l’esercito russo è entrato nei giorni scorsi dopo circa un anno di tentativi: Pokrovsk è soprannominata “la porta d’accesso a Donetsk”, perché è l’ultima città ucraina di una certa dimensione lungo l’autostrada che porta alla porzione di regione ancora controllata dall’Ucraina. Su qualche giornale compare ancora la notizia dell’invio della portaerei Ford dell’esercito statunitense nel mar dei Caraibi, di fronte al Venezuela, dove l’amministrazione Trump sta portando avanti delle contestatissime operazioni militari, ufficialmente per contrastare il narcotraffico (ma che molti ritengono un modo per mettere pressione sul regime di Maduro e spingerlo alle dimissioni). Domani apre con un articolo sullo shutdown, cioè il blocco alla spesa pubblica negli Stati Uniti per la mancata approvazione della legge di bilancio, e sulle conseguenze per chi riceve i sussidi alimentari. Altri infine dedicano spazio alla cronaca, con l’incidente stradale che a Torre del Greco, in provincia di Napoli, ha portato alla morte dell’agente di polizia Aniello Scarpati.