L’amministrazione Trump dovrà continuare a pagare i sussidi per l’assistenza alimentare nonostante lo shutdown

Venerdì due tribunali federali hanno stabilito che l’amministrazione Trump deve usare fondi di emergenza per continuare a pagare i sussidi per l’assistenza alimentare. La loro sospensione era prevista a partire da sabato a causa del cosiddetto “shutdown”, cioè la procedura avviata a inizio ottobre per cui il governo statunitense non può più spendere soldi (salvo per le attività essenziali) perché Repubblicani e Democratici non riescono a mettersi d’accordo sulla legge di bilancio.

L’amministrazione sta chiedendo chiarimenti ai tribunali su quali fondi possa usare legalmente, perché i fondi di emergenza a sua disposizione non bastano per coprire il fabbisogno mensile dello SNAP, il programma federale che dà sussidi alle famiglie in condizioni di povertà per acquistare cibo. Ogni mese costa 8 miliardi di dollari e aiuta 42 milioni di persone.

